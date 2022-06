У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец друге число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку понука звит зоз схадзки Координациї националних совитох и Републичного совиту за национални меншини, док Нашо места зазначели биєнале лемковскей/русинскей култури, а ту и напис о петициї процив завераня манастира Малих шестрох у Руским Керестуре.

Рубрика Економия понука текст о продукциї и предаваню ягодох у Керестуре, а о карменю швиньох за новини бешедовал Никола Стоєцки зоз Шиду. Попри тим, понукнути и звит зоз Медзинародного польопривредного сайму котри отримани у Новим Садзе.

„Мозаїк” зазначел розгварку зоз бициґлистох Александром Романовим, а ту и пририхтованє за Попис жительства.

На бокох Култури и просвити мож пречитац о Републичним змаганю зоз руского язика и язичней култури у Дюрдьове, о проєкту „Учце з нами” Здруженя „руСТЕМ”, а пише и о пририхтованьох за „Коцурску жатву”. Окремна часц пошвецена преслави Дня керестурскей школи.

Людзе, роки, живот понукаю шесте предлуженє фельтону о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка”, чий автор Дюра Латяк, и розгварку зоз Жельком и Наташу Данґубич зоз Дюрдьова, док Духовни живот, медзи иншим, пише о Кирбаю у Беоґрадзе, першопричашнїкох у Бачинцох и швету Царици Богородици у керестурскей парохиї.

На Спорту мож пречитац о сходу моторкашох на Лїповачи, як и и вистки зоз фодбалских змаганьох наших спортских клубох, а ту и звит зоз першого медзинародного мини рукометного турниру у Руским Керестуре.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а як додаток вишла Дикица.

