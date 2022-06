У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец треце число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку понука звит зоз схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, а Нашо места звит зоз схадзки СО Шид, означованю слави Општини Вербас, мото стретнуца у Коцуре и першим фестивалу традицийних руских єдлох „Смаки традициї” у Руским Керестуре, док рубрика Економия звекшого пошвецена Польопривредному сайму котри отримани у Новим Садзе.

На бокох Култури и просвити мож пречитац як представена сликовнїца „Кухня” дзецом у Бикичу, ту и актуални вистки зоз коцурскей и керестурскей школи, а „Мозаїк” представя Александру Горняк зоз Коцура.

Людзе, роки, живот понукаю седме предлуженє фельтону о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка”, чий автор Дюра Латяк, и першу часц напису зоз стретнуца зоз шестрами з Манастира шестрох служебнїцох Нєпорочней Дїви Мариї у Коцуре.

Духовни живот, медзи иншим, пише о преслави Завитного дня у Водици, Першей причасци у Новим Садзе и Крибаю у Сримскей Митровици.

На Спорту мож пречитац о резултату керестурских спортистох на державним першенстве у бенч пресу, спортских бавискох младих у Кули, а ту и вистки зоз фодбалских змаганьох наших спортских клубох.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а додаток у тим чишлє Руснаци и швет.

