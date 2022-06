У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец штварте число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку понука звит зоз шветочного подписованя контрактох Конкурсу Покраїнского секретарията за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами за финансованє и софинансованє проєктох значних за културу и уметносц националних меншинох-националних заєднїцох у АП Войводини у 2022. року, а Нашо места текст о еколоґийним проєкту у Руским Керестуре на беґелю и базену.

Рубрика Економия пошвецена теми нєдостатку цукру и у Руским Керестуре, ту и звит зоз Дньох польох сцернянкових житох, прикармових рошлїнох и олєйового репченю, а мож пречитац и искуство дипломованей инженєрки защити рошлїнох Марини Кулянски зоз Шиду, хтора була у Израелу.

На бокох Култури и просвити мож пречитац як прешла манфестация „Пришли нам русадля” у Бикичу, премиєра представи „Меркуй жени” у Дюрдьове и манифестация „Петровски дзвон” у Петровцох, а ту и напис о першей схадзки редакциї Википедиї на руским язику и Першей рускей енциклопедиї.

Людзе, роки, живот понукаю осме предлуженє фельтону о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка”, чий автор Дюра Латяк, и другу часц напису зоз стретнуца зоз шестрами з Манастира шестрох служебнїцох Нєпорочней Дїви Мариї у Коцуре.

Духовни живот, медзи иншим, пише о преслави Русадльох и першей причасци у Руским Керестуре.

На Спорту мож пречитац вистки зоз змаганьох наших спортских клубох на концу першенствох.

На концу новинох находзи ше рубрика Хладок и горуци тепши, а додаток у тим чишлє Дом и фамелия.

