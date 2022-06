У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец пияте число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку понука текст о Фаховим совитованю о интерним етичним медийним кодексу НВУ „Руске слово” и звит зоз схадзки Одбору за информованє Националного совиту Руснацох.

Нашо места пишу о акциї вичисцованя базену у Руским Керестуре, гуманитарней акциї за вибудов хижи фамелиї у Дюрдьове, як и Юнийским фестивалу у Вербаше.

Рубрика Економия пошвецена теми жатви ярцу у коцурским хотаре, а ту и розгварка зоз Милошом Данґубичом з Дюрдьова, хтори продукує домашнє пиво.

На бокох Култури и просвити мож пречитац як прешол 21. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох у Войводини „Веселинка” и преслава 77-рочнїци НВУ „Руске слово”, а пише и о тогорочних матурантох и школярох ґенерациї.

Людзе, роки, живот понукаю дзевяте предлуженє фельтону о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка”, чий автор Дюра Латяк, и розгварку зоз Евґению Ґенку Данчо зоз Шиду.

Духовни живот пише о духовних вежбох за священїкох, о сайту нашей Епархиї, як и першей причасци у Коцуре и Новим Вербаше.

На Спорту наява за наиходзацу, 12. Реґату „Води Войводини”, написи о законченей фодбалскей сезони, як и звит зоз Медзинародного рукометного турниру у Славонским Броду.

На концу новинох находзи ше рубрика Хладок и горуци тепши, а додаток у тим чишлє Литературне слово.

