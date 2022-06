У новим Руским слове

НОВИ САД – Двацец шесте число новинох „Руске слово” у Тижньовнїку понука звит зоз схадзки Националного совиту Руснацох, як и його Роботного цела за младих.

Нашо места пишу о гуманитарних акцийох у Руским Керестуре и о обнавяню и оправяню будинку грекокатолїцкого Парохиялного дому церкви Святих апостолох Петра и Павла у Новим Садзе.

Рубрика Економия пошвецена жатви у рукокерестурским и дюрдьовским хотаре, Медзинародней конференциї о слунечнїку у Новим Садзе, а пише и тогорочней манифестациї „Днї керестурскей паприґи”.

На бокох Култури и просвити мож пречитац як прешли закончуюци испити за школярох осмих класох по наших местох, а ту и напис о роботи секцийох КПД „Карпати” у Вербаше.

У рубрики Мозаїк розгварка зоз Йованом Живковичом, док Людзе, роки, живот понукаю розгварку зоз Михалом Голиком зоз Петровцох и дзешате предлуженє фельтону о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка”, чий автор Дюра Латяк.

Духовни живот пише о означованю швета Рождества Йоана Хрестителя у Водици, а Спорт о 12. Реґати „Води Войводини”, успиху атлетичарох, та и сезони купаня у Вербаше.

На концу новинох находзи ше рубрика Хладок и горуци тепши, а додаток у тим чишлє Дикица.

