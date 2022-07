У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец осмим числу новинох „Руске слово”, у рубрики Тижньовнїк пише о активносцох Националного совиту Руснацох и о конєчних резултатох парламентарних виберанкох, док Нашо места наявюю Водову фест, даваю звит зоз манифестациї „Днї колонизациї” у Коцуре и караоке вечара у Дюрдьове.

Рубрика Економия на своїх бокох представя месарску роботню „Дачо” з Коцура – добитнїка велїх наградох на Польопривредним сайме, а пише и о одкупу малинох и законченю жатви жита у Шидзе.

На бокох Култури и просвити мож пречитац о закончуюцих испитох у наших школох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, о тим цо нас чека на тогорочней „Коцурскей жатви”, а „Мозаїк” приноши упечатки зоз Еґзиту.

Людзе, роки, живот понукаю дванасте предлуженє фельтону о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка”, чий автор Дюра Латяк, а представена Веселина Чебеджич, народзена Будински, зоз Приєполя.

Духовни живот, медзи иншим, пише о преслави Кирбаю у новосадскей церкви и о обнови капеланиї у Руским Керестуре.

На Спорту мож пречитац о Лєтним Супер-кампу хтори нащивели атлетичаре керестурского „Русину”, о рукометним кампу у Оджаку и Ноцним турниру у фодбалу у Жаблю.

На концу новинох находзи ше рубрика Хладок и горуци тепши, а додаток у тим чишлє Руснаци и швет дзе представени др Дарко Варґа зоз Флориди.

(Опатрене 42 раз, нєшка 42)