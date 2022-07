У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У двацец дзевятим числу новинох „Руске слово”, у рубрики Тижньовнїк пише о тогорочному лауреатови награди городоначалнїка Бардейова Йоакимови Грубеньови, а о початку новей сезони у РНТ „Петро Ризнич Дядя”, нащиви керестурских огньогасцох Земплинскей Теплици у Словацкей, як и вистки зоз општини Шид зазначени на Наших местох. Духовни живот пише о виронауки як школским предмету и менталним здравю.

Економия на своїх бокох пише о законченю жатви жита у Дюрдьове, а ту и розгварка о продукциї корнишонох зоз Мирославом Ивановим зоз Шиду и напис о сезонских роботнїкох у Руским Керестуре.

На бокох Култури и просвити звекшого мож пречитац о тогорочней „Коцурскей жатви”, док рубрика Людзе, роки, живот у тим чишлє закончую фельтон о 75. рочнїци порядного виходзеня часописа „Заградка”, чий автор Дюра Латяк. На тих бокох и розгварка зоз Ивану Будински котру пергаче одведли аж до Африки и Америки.

На Спорту зазначени резултати зоз турнира у одбойки на писку у рамикох СБ „Яша Баков” на Паличу и зоз турниру у малим фодбалу у Коцуре, а наявени и Куп наицйох у боксу у Вербаше.

На концу новинох находзи ше рубрика Хладок и горуци тепши, а додаток у тим чишлє Дом и фамелия.

