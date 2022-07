У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У трицетим числу новинох „Руске слово”, у рубрики Тижньовнїк пише о пририхтованьох за формованє новей Влади Републики Сербиї, а о конституованю нового зволаня Совиту Месней заєднїци, вибиваню студнї на базену, Волонтерским кампу у Руским Керестуре и схадзки СО Шид пише на Наших местох.

Духовни живот зазначел активносци през лєто у центру Йосафата и пририхтованю за Кирбай у нововербаскей парохиї Св. Владимира.

Економия на своїх бокох пише о продукциї парадичох у фамелиї Єлени и Адрияна Макайових з Коцура и продукциї цибулї и цеску на шидским подручю, як и о тогорочней манифестациї Днї керестурскей паприґи котра у авґусту будзе отримана у Керестуре.

На бокох Култури и просвити мож пречитац о тим як означена 50-рочнїца МАК-у, о участвованю дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” на тогорочней „Лемковскей ватри”, а наявени и Фестивал „Мелодиї Руского двору”.

Рубрика Людзе, роки, живот у тим чишлє представя Терезию Кубанїнову з Керестура зоз Словацкей и Катицу Єж зоз Ямени.

На Спорту зазначени резултати зоз змаганя у вареню пасулї у Руским Керестуре, а ту и рубрика Хладок и горуци тепши.

Додаток у тим чишлє Литературне слово.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)