У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец осмим числу новинох „Руске слово”, у рубрики Тижньовнїк дате огляднуце на Попис жительства, а вистки о керестурских и жабельских огньогасцох, Фестивалу ручних роботох у Кули и актуалносцох зоз Шиду зазначени на Наших местох.

Економия на своїх бокох пише о предаваню Хладзальнї „АБЦ ФУД”, а ту и розгварка зоз продуковательом Силвестером Русковским зоз Коцура.

На бокох Култури и просвити дати звити зоз закончуюцих програмох у рамикох „Костельниковей єшенї”, наявени и 54. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї, а ту и вистки о рочних концертох Руского културного центру з Нового Саду и КПД „Дюра Киш” зоз Шиду. У тим чишлє мож пречитац и перше предлуженє напису о 120-рочнїци предшколского вихованя у Руским Керестуре.

Духовни живот пише о тим як преславени кирбаї у Кули и манастире у Коцуре, рубрика Людзе, роки, живот у тим чишлє дава друге предлуженє фельтону о 50. рочнїци виходзеня младежского часописа МАК, а ту и розгварка зоз Любу Бобаль зоз Бикичу.

На Спорту зазначени резултати ФК Русин на концу полусезони и о Шветовим першенстве у фодбалу.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а додаток у тим чишлє Мозаїк и Дикица.