У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У седемнастим чишлє новинох „Руске слово”, у рубрики Тижньовнїк обявени звит зоз заєднїцкей схадзки Одбору за културу и Вивершного одбору Националного совиту Руснацох, на хторей прилапена лїстина препоручених проєктох за Конкурс Министерства култури. Обявена и информация о екскурзиї за школярох осмей класи Основней школи „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура до Републики Словацкей, до Земплинскей Теплици, дакедишнього Керестура, хтору за орґанизує Одбор за образованє Националного совиту.

У рубрики Нашо места информация о нових мирох Влади Републики Сербиї за одоброванє субвенцийох за менянє столариї, о трибини за родичох, гуманитарним концерту и добродзечним даваню креви у Дюрдьове.

У рубрики Економия текст о наградох хтори за свойо вино достал Джон Файфрич з Беркасова, як и текст о ярнєй шатви, хтора ше тей яри пре дижджи и жимну хвилю окончує у остатнєй декади оптималного периода.

У рубрики Духовни живот текст о формациї – духовним поучованю у монашеским живоце хтори Шестри служебнїци мали од 19. до 21. априла у Доме за духовни вежби св. Франциска на Закарпатю у месту Синяк, як и текст о першим богослуженю того року у Водици на Дзуря.

У рубрики Култура и просвита текст о промоциї дїлох рускей лексикоґрафиї у Матици Сербскей и о нових проєктох у хторих Основна и штредня школа зоз Домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура.

У рубрики Людзе, роки, живот представени ґлумец, режисер и културни дїяч Яким Гарди з Дюрдьова и обявени текст о штирох деценийох дружтва „Атомци” з Руского Керестура.

На Спорту тексти о фодбалских клубох з наших местох, о успихох дзецох, членох керестурского Атлетского клубу „Русин”, як и о преподаваню хторе у школи у Руским Керестуре за членох школского Шаковского клуба отримал наш познати шахиста Владимир Лазор з Кули. З тей нагоди вон младим шахистом представел и свою найновшу кнїжку „Глєдам дацо окремне”.

На концу новинох находзи ше рубрика Горуци тепши, а як додаток у новинох вишло Литературне слово