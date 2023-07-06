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У новим „Руским слове”

автор М. Горняк Кухар
автор М. Горняк Кухар 92 Опатрене

НОВИ САД – У новим, двацец седмим „Руским слове” на Тижньовнїку текст же означени Медзинародни дзень борби процив бешеди мержнї. Потим, на бокох Нашо места пише же на схадзки Скупштини општини Кула було найвецей бешеди о буджету.

На Економиї два боки пошвецени цени жита хтора пременлїва. Култура и просвита пошвецена Фестивалу рускей култури „Червена ружа”.

У рубрики Людзе, роки, живот текст о повойновим кину у Новим Орахове и Любови Рацови, кинооператорови.

На Духовним живоце мож пречитац о духовних вежбох у Лєтней владическей резиденциї у Шидзе, хтора и куцик за духовносц. На Спорту текст о Ивани Чижмар з Вербасу, шампионки Сербиї у боксу.

На Интермецу Хладок и горуци тепши, з добрима рецептами. Додаток Мозаїк пише як ґенерациї шпиваю, док Дикица стандардно духовита, а на тот завод ше у нєй гвари же нам вше хиби лєбо слунка, лєбо дижджу.

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