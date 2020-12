У Новим Садзе будзе промоция вецей кнїжкох академика Тамаша

НОВИ САД – З нагоди животного ювилею, 70. рочнїци од народзеня академика Юлияна Тамаша, у новосадским Ресторану Фонтана (Николи Пашича 27), будзе отримана промоция вецей кнїжкох.

Слово о трох виданьох – Методолоґийни ориєнтациї у виучованю литератури (Алма, Беоґрад, 2020), Индивидуална поетика Владимира Кирди Болхорвеса (Прометей, Нови Сад, 2020) и Триски з велькей души (Руске слово, Нови Сад, 2020). Окрем автора, на промоциї буду бешедовац и Йован Делич, дописни член САНУ, проф. др Драґан Проле, з Филозофского факултету у Новим Садзе и Драґан Коїч, директор Городскей библиотеки.

Промоция почнє на 12 годзин, а после урядовей часци будзе почасценє и дискретна сербска, українска и руска музична програма.

