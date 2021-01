У Новим Садзе забранєне хаснованє пластичних мещкох

НОВИ САД – Забрана хаснованя пластичних мещкох ступела на моц 1. януара у Новим Садзе на предайних и услужних местох. Тарґовци мали нагоду прилагодзиц ше тому способу роботи и так допринєсц подзвигованю свидомосци о чуваню природи и екосистемох.

Же би ше єднен пластични мещок розпаднул треба же би прешло вецей як 100 роки, а биорозпадуюци мещки маю адитиви, та з часом у природи постаню микропластика.

Городска одлука за тоту забрану принєшена ище 2019. року, а предписує пенєжни кари за гевтих цо ю потупюю: 150.000 за правни особи и 25.000 за одвичательну особу котра на предайним месце хаснує нєрозпадуюци пластични мещки.

Кед же будзе влапени у потупйованю одлуки, карани будзе и поднїматель у виносу од 75.000 динари, а физична особа зоз 25.000 динари, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)