У Новим Садзе закончуюца програма з нагоди 160 –рочнїци Водицовей икони

НОВИ САД – Нєшка, у новосадскей конкатедрали, будзе закончуюца програма з нагоди 160-рочнїци икони Водицовей Мариї котра була у шицких наших парохийох.

Реплику икони меншого формату намальовала мала шестра Исусова Мартина, а тот духовни проєкт иницировала ш. Михаїла Воротняк по окремним надихнуцу.

У октобре икона рушела з Катедрали св.о. Миколая у Руским Керестуре по шицких парохийох. После вецей мешацох програми и интензивней роботи успишно дошло до законченя того духовного проєкту нашей Епархиї. Як виявела ш. Михаїла Воротняк, на таки способ Мария Водицова нас обєдинєла, приблїжела ше ґу нам и дала нам свою потримовку и заступнїцтво.

Икона будзе тирвацо пребувац у конкатедрали у Новим Садзе. Соботу будзе и пригодна програма – на 16 годзин будзе благодарни Молебен до Мацери Божей, а после того будзе крадка програма на котрей буду участвовац вирни з наших парохийох. После тей програми у церковней порти и у сали будзе вистава, закуска, а годно набавиц и духовни сувенири и ствари котри нам потребни у духовним живоце.

