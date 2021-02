У Новим Садзе и далєй найвецей активни случаї

НОВИ САД – Институт за явне здравє Войводини и далєй оценює епидемиолоґийну ситуацию у АП Войводини як позарядову зоз стабилизацию тренда охореня на високих уровньох, пише у сообщеню Института за вчера, 21. фебруар.

На територийох 32 општинох и городох у Войводини ситуация оценєна як позарядова. Епидемиолоґийна ситуация щше злєпшала у менших општинох и хвильково ше оценює як нєвигодна у 13 општинох – Чока, Печинци, Бачки Петровец, Апатин, Тител, Србобран, Беочин, Алибунар, Бач, канїжа, Беочин, Бачка Тополя, ириґ и Оджак.

Вчера реґистровани 468 нови случаї Ковиду-19, найвецей у Новим Садзе – 158 особи.

Число активних случайох у АП Войводини виноши 5.841, ознова найвецей у Новим Садзе – 1.652 случаї. У других општинох єст менєй як 1.000 реґистровани активни случаї охореня.

Институт и далєй апелує на гражданох же би ше притримовали предписаних епидемиолоґийних мирох и же би ше приявели за вакцинованє на порталу еУправи, лєбо на безплатне число телефона: 0800 222 334.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)