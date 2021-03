РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна схадзка Националного совиту (НС) Руснацох, дзешата по шоре, будзе отримана нєшка на 16 годзин у просторийох Руского културного центра у Новим Садзе.

На схадзки ше будзе розпатрац Финансийни звит и закончуюци рахунок Националного совиту Руснацох за 2020. рок, а на обсяжним дньовим шоре и даванє согласносци на финансийни звити и плани роботи установох чий снователь НС Руснацох, як и потвердзованє одлукох Вивершного одбору.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)