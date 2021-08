У Новим Садзе означени Дзень нєзависносци України

НОВИ САД – Нєшкайши дзень, 24. авґуст, преславює ше як Дзень нєзависносци України, а того року означує ше 30. рочнїца у новшим чаше.

Тот дзень означую гражданє України, як у тей жеми, так и у дияспори дзе вони жию. Того року Руснаци и Українци у Войводини означели тот дзень у догварки зоз Амбасаду України у Сербиї.

У Новим Садзе, 7. авґуста, коло новопоставеного памятника Тарасови Шевченкови виведзени одредзени перформанс зоз українску заставу. На подиї були присутни представнїки Амбасади України на чолє зоз амбасадором Александровичем, представителє городу Нового Саду, представителє українскей и рускей заєднїци, дияспори и други гражданє.

