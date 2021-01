НОВИ САД – Як сообщел Институт за явне здравє Войводини, у Войводини реґистровани 241 нови случаї коронавирусу, а и далєй єст найвецей нови случаї у Новим Садзе – 56, гварене у сообщеню.

У Войводини єст активни 10.815 случаї Ковиду-19. У Новим Садзе – 2.673, а у других городох и општинох число активних случайох менше од 1.000.

