У Новим Садзе отворени ковид шпиталь

НОВИ САД – Вчера отворени ковид шпиталь у Новим Садзе, треци у Сербиї попри Батайници и Крушевцу. Шпиталь ше находзи на Мишелуку, а вибудовани є за штири мешаци.

Премиєрка Ана Брнабич на отвераню шпиталю гварела же тот шпиталь будзе на чесц шицким Новосадяном и покля тирва епидемия коронавирусу, ту ше буду лїчиц у найлєпших условийох, понеже док прейдзе епидемия коронавирусу тота установа будзе Общи шпиталь.

Ковид шпиталь на Мишелуку пресцера ше на 19.500 квадратох, будзе мац 220 посцелї на интензивним допатраню и 404 посцелї на полуинтензивним допатраню. У шпиталю буду и два сали за операциї, анґио сала, два рендґени, два скенери, оддзелєня зоз ултразвуком, ендоскопия, лаборатория, пейц амбуланти и осем места за диялизу. До вибудови шпиталю уложене 3,9 милиярди динари, а до опреми коло 17 милиони, гварела премиєрка Брнабич.

Покраїнски секретар за здравство Зоран Ґойкович гварел же зоз отвераньом нового шпиталю роботу достали 165 лїкаре и 200 медицински шестри. Директорка Клинїчного центру Войводини Едита Стокич гварела же перши пациєнти у новим ковид шпиталю буду пациєнти хтори тераз госпитализовани у КЦВ.

