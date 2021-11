У Новим Садзе отримане зашеданє Европского конґреса Українцох

НОВИ САД – Всоботу, у городским дворцу Едьшеґ у Новим Садзе, отримане зашеданє Европского Конґресу Українцох з нагоди 130. рочнїци приселеня Українцох на простори дакедишнєй Югославиї.

Зоз зашеданьом предшедовал його предсидатель Боґдан Райчинец зоз Праги (Ческа Република), а у тим му помагали подпредсидатель ЕКУ Мирослав Гочак зоз Нового Саду и секретар Виктор Бандурчин зоз Словацкей.

Робота Конґресу облапяла вецей теми як цо то розвой ЕКУ и українских здруженьох по Европи, ширше бешедоване и о Українцох у жемох дакедишнєй Югославиї, їх здобуткох, проблемох и перспективох.

На зашеданю, хторе ше одвивало комбиновано, пре епидемийску ситуацию, єдни виступали наживо у сали, а други були уключовани онлайн зоз жемох дзе жию.

У першей часци зашеданя наступел и предсидатель Союзу Руснацох Українцох Сербиї Боґдан Виславски. Вон винєсол ситуацию Руснацох и Українцох у Сербиї и з якима проблемами ше вони стретаю. Вихасновал нагоду поволац представительох шицких орґанизацийох хтори участвовали у роботи Конґресу же би идуцого лєта пришли на Шветови Конґрес Шветовей федерациї українских лемковских орґанизацийох, хтори з тей нагоди будзе и виберанкови пре нєсподзивану шмерц предсидательки Ярослави Галик.

На Конґресу учествовали представителє вецей як 20 жемох зоз Европи и швета.

Орґанизаторе того Конґресу Европски Конґрес Українцох и Дружтво за українски язик, литературу и културу „Просвита” зоз Нового Саду.

