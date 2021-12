У Новим Садзе отримани Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”

НОВИ САД – Дзеветнасти Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” отримани всоботу, 4. децембра у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе. На репертоаре тогорочного фестивалу хтори орґанизує Матка – Дружтво Руснацох Нового Саду – Войводини, нє було „живи” представи, алє прейґ видео-биму емитовани знїмки. Цали Фестивал бул преношени наживо и прейґ Фейсбук боку Дружтва.

Як спред орґанизаторох потолковал Владимир Гарґаї, причина прецо фестивал и того року отримани у таким формату, же епидемия вирусу корона ище тирва, як и же актуални представи хтори евентуално могло вивесц на Фестивалу, нє могли присц на госцованє до Нового Саду у тим термину.

Предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, хтори отворел Фестивал, гварел же того року найважнєйше же предлужена традиция и отримани континуитет Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”, а же ше орґанизаторе потрудза же би нарок ювилейне виданє Фестивалу було прикладне рочнїци.

Публика, чийо число пре епидемийни мири було огранїчене, мала нагоду видзиц знїмки двох представох. Перше „Мацерово шерцо” – представу за дзеци зоз циклусу „Вандровкаш” по тексту Ирини Гарди Ковачевич, у виводзеню Емила Нярадия, у продукциї АРТ „Дядя” зоз Руского Керестура, а у режиї Владимира Надя Ачима, а потим и и „Сон шмишного чловека” драмского ансамблу Дома култури зоз Руского Керестура по тексту Фйодора Михайловича Достоєвского, у виводзеню Мирослава Малацка, у режиї Владимира Надя Ачима, обидва зоз сезони 2020/21.

У рамикох Фестивалу нащивителє мали нагоду опатриц виставу диґиталних илустрацийох Ивани Бучко зоз Бачинцох. Вона влєце уж викладала у Шидзе, на Мелодийох руского двору, а всоботу єй була перша вистава у Новим Садзе.

Отримованє 19. Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”финансийно потримали Национални совит Руснацох и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.

