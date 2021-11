НОВИ САД – У новосадскей парохиї, од 11. по 19. новембер будзе орґанизована духовна обнова од 16 годзин, кажди дзень пред вечаршу Службу Божу (хтора на 17 годзин), на тему „Сила вири”.

Духовну обнову, на хтору поволани шицки вирни парохиї, буду провадзиц шестри служебнїци.

Тиж, будзе Дзевятнїца до Блаженей Йосафати и модлїц ше пред єй мощами у своїх намиреньох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)