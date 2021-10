У нєдзельовим ТВ маґазину

НОВИ САД – На нєдзелю у найновшим Телевизийним маґазину дознаце котри то два проєкти котри Новинарска асоцияция Руснацох того року ма реализовац.

Медзинишим ту и важна вистка о финансованю проєктох з обласци образованя у рускей заєднїци – у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ 19. октобра подписани контракти зоз орґанизациями котрим по конкурсу додзелєни средства зоз Буджетного фонду за национални меншини у 2021. року.

Потим дознаце и хто нова хореоґрафка у Доме култури Руски Керестур и яки єй плани, а з польопривреди – яки роботи хвильково актуални у хотаре.

Телевизийни маґазин на нєдзелю на 20 годзин.

