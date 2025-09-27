У Нємецкей з єдним цильом

Дакеди давно, 60-их и 70-их рокох прешлого вику, млади малженски пари одходзели до иножемства робиц и заробиц же би нї од кого нє завишели и жили сами. И нєшка млади одходза до нєпознатого, до швета, пре исти або подобни причини, алє маю и шмели поцаги зоз велькима виволанями. Валентина Михняк ше одшмелєла рушиц по такей драги.

Такой по законченю ґимназиї Валентина пожадала робиц и привредзовац. Два роки робела у валалскей ставяльнї як оператерка, алє з часом видзела же нє годна витвориц шицко цо жада и цо єй було потребне, а сцела закончиц преквалификацию у приватней медицинскей школи и положиц вожацки испит. Одлучела пойсц робиц до Нємецкей. У тим була одлучна и шмела, понеже одмалючка любела путовац и вше жадала жиц и у иножемстве, упознац други култури, видзиц як други жию, научиц язик у штредку у котрим жиє… А як и сама гварела, можебуц, у тих одходох раз пренайдзе и свою животну драгу.

Пред двома роками першираз пошла робиц и жиц до Нирнберґу у Нємецкей. Одтеди шмело крача ґу тому цо себе зарисовала, алє и ґу потенциялней роботи котру би любела витвориц у будучносци зоз власним братом Деяном. Деян єй найвекша потримовка нє лєм у одлукох кед слово о роботи, алє и у живоце, як добри старши брат котри ше стара о младшей шестри.

– Шицко ше у живоце поскладало, та и тота моя драга до иножемства. Вон мойо своєфайтове менталне змоцнєнє. З другого боку, мойо родичи у рокох, нє здрави су, та жадам и їм помогнуц и олєгчац им старосц кельо сом годна. Окрем того, любела бим робиц зоз братом у медицини, вон физиотерапеут, закончел факултет и мастер, як и вецей курси у його фаху, и видзи ше ми же бизме були добри тандем – гварела Валентина Михняк.

Нє бала ше од роботи, анї од ученя

До Нирнберґу першираз одпутовала вєшенї 2023. року кед достала визу на шейсц мешаци. Там ю чекала робота у кафичу, дзе єй найвекше виволанє було спорозумиц ше зоз муштерию по нємецки, алє и на других странских язикох. Прето нє жадала трациц час и чекац одобренє од держави Нємецкей же би єй оможлївела учиц ше по нємецки и покладац потребни уровнї, алє ше уписала на онлайн курс у Сербиї же би себе, медзи иншим, поєдноставела ученє нємецкого язика. Валентина ше уписала на вецей курси, бо сцела мац вецей нагоди за роботу, понеже ше и случовало же паралелно робела даскельо роботи. Закончела два курси за масажу, єден зоз цеплим каменьом, а други зоз олєйом. У тей роботи уж ма богате искуство, а закончела и курс за допатранє и помоц старшим особом зоз медицинского аспекту, бо ю тот фах одвше прицаговал.

Брат Деян ю нащивел два раз.

– Вон бул моя подпора же бим напредовала у тим сеґменту котри ме интересує. Жадаме вєдно робиц у Сербиї. Свидоми зме же нам будзе требац часу зорґанизовац ше, уложиц, намагац ше и буц сцерпезлїви, алє и оправдац же прецо нашо терапиї добри. Жадаме добре робиц, и помагац особом котрим то потребне. Та, заш лєм, нє плануєм остац у Нємецкей, будзем зоз свою фамелию, и наздавам ше же тото цо зоз братом Деяном сцеме, же ше єдного дня виполнї – гварела Валентина, котра припознава же през ноц, так повесц, дозрела. Окрем того же ше требало присподобиц ґу новому штредку, дочекали ю и други виволаня и обовязки як цо варенє, пораєнє, пейґланє и друге, о котрих дома у Дюрдьове нє мушела вельо роздумовац. Анї нє була свидома же кельо маме каждодньово обовязки, як гварела, та єй тото путованє животна школа котру нє мож научиц у школи. Без огляду на шицко, фокусовала ше на себе, свидома же кажди початок чежки.

До Дюрдьова ше першираз врацела на Вельку ноц, а тот дзень бул полни з позитивнима емоциями. Окреме єй було мило же була зоз родичами и наймилшима, и же вєдно полудньовали вельконоцни смачни руски єдла з пошвеценей кошарки.

Барз єй важна потримовка

До Нирнберґу ше Валентина ознова врацела у новембру 2024. року, а остала на истей роботи.

– Кед сом ознова достала визу, була сом щешлїва, алє у исти час и смутна бо зохаябям моїх дома. Нє було ми шицко єдно, алє сом мала на розуме же так муши буц у тим периодзе – гварела Валентина, котра жиє зоз колеґиню зоз Горваткей. Вєдно почали жиц гоч ше нє познали добре, алє з часом постали добри товаришки. Од нєй дознала же ше єдноставнєйше зорґанизовац, и пойсц робиц до Нємецкей кед особа з держави хтора у ЕУ. Валентина гварела єй же було напорне позберац документи за доставанє визи. Окрем того, особнє ше єй нє пачи же млади, котри нє у малженстве, муша плациц вельку порцию у Нємецкей, таку же би на мешачним уровню з ню могла виплациц квартель, яки єй и потребни. Медзи драгшима ставками котри муши виплациц то здравствене осиґуранє.

– У месце дзе жиєм єст вельо особи зоз Сербиї, а живот ту цалком иншаки, вельо ушоренши, алє, з другого боку, людзе ше вельо менєй дружа. Нє здравкаю себе на улїцох як у нас, бо город вельки, през тидзень ше роби, а всоботу и внєдзелю ше одпочива и дружи. Видзи ше ми же велї оцудзени, кажде жиє за себе, за свою фамелию и обовязки, алє ше и державянє Сербиї там дружа по нємецкей системи, понеже през тидзень нє мож сцигнуц пре обовязки и длугши роботни час – гвари вона.

Валентина достала визу по новембер того року. Планує ше ознова врациц назад, алє на тот завод гвари же то найвироятнєйше будзе до Минхену, зоз леґиньом котри зоз Вербасу.

– Леґинь ми велька потримовка. Вон длуго роби у Нємецкей и свидомши є як поднїмателє роздумую, спозорює ме на цо мушим мерковац у роботи, окреме у цудзини, дзе важне мац ясне становиско, и чувац ше од подозривих понукнуцох. Вельо робим и нє поносуєм ше, бо знам цо жадам – гварела Валентина, котра остатнї мешац нє роби бо ше на роботи покалїчела. Нєдавно ю нащивела и мац з Дюрдьова.

-Барз ми значело же сом єй мала нагоду указац дзе жиєм и робим, алє и красоти у Нємецкей. Упознала сом ю з велїма людзми, з тима з хторима ше дружим и жиєм, и знам же єй то барз значело, бо видзела же су наисце добри и одвичательни – гварела наша собешеднїца котра по законченю хорованя, того мешаца, планує почац робиц на новим роботним месце. Сцела би робиц як медицинска шестра котра нащивює старших у їх доме, дава им терапию и помога кому цо треба. Єден з векших упечаткох за ню було и тото же єй знанє руского язика барз помогло у комуникациї з особами, котри бешедую подобно як и ми Руснаци.