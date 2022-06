У Општини бул приєм за школярох ґенерациї

КУЛА – У шветочней сали Скупштини Општини Кула, 24. юния отримани шветочни приєм за найлєпших, т. є. школярох ґенерациї основних и штреднїх школох Општини. Повинчовал им и придал дарунки предсидатель Општини Дамян Милянич.

Традицийно вредни дарунки – лаптопи и кнїжки, з хторима Општина з тей нагоди наградзує найлєпших школярох, предсидатель Милянич уручел школяром ґенерациї седем основних и штирох штреднїх школох.

Медзи нїма з ОШ и ШШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура школярки ґенерациї Емина Бики и Миа Мандич, а з Кули з ОШ „Петефи бриґада” Никша Йоксович, а зоз Школи за основне музичне образованє Лара Сопка.

На шветочносци були зоз школярами присутни и їх родичи, оддзелєнски старшинове и директоре, и представителє локалней самоуправи.

(Опатрене 35 раз, нєшка 35)