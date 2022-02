У општини Жабель будзе фабрика води

ЖАБЕЛЬ – Вчера урядово подписани контакт о вибудови фабрики води, односно пошореня за преробок води за пице у општини Жабель, чия вибуов будзе у Чуроґу, а ма буц закончена по конєц рока.

Вредносц тих роботох виноши 65 милиони котри обезпечела локална самоуправа, а додатни 25 милиони динари достати од Покраїнскей влади.

Попри тим, направи ше и фабрику води у Ґосподїнцох котре почнє робиц 2023. року, а окрем Ґосподнїцох, будзе намиряц з воду за пице и Жабель, и Дюрдьов.

Пре тото, планує ше вибудов велького пошореня, студнї и комплетни цивовод през Жабель по Дюрдьов. Хвильково тирва проєктованє, а тота инвестиция кошта коло 400 милиони динари.

