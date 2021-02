У општини Кула почало з роботу гуманитарне Здруженє 1000 за 1000

КУЛА – Гуманитарне Здруженє 1000 за 1000 урядово реґистроване у кулскей oпштини и почало робиц, а хвильково ма точно 600 членох.

Отворени жиро рахунок и формовани Вибер ґрупи, а же би ше помогло даяки гуманитарни акциї хтори унапрямени на зберанє пенєжу за лїченє дзецох и одроснутих у кулскей општини, нє нужне буц член того Здруженя, мож лєм уплациц на жиро рахунок Здруженя 160-6000000843872-36.

Уплати за перши квартал починаю од 10. и тирваю по 25. фебруар, гварела за локални медиї Милица Драґичевич, єдна спомедзи представнїкох Здружена 1000 за 1000.

По словох Драґичевичовей, у першим кварталу помоц уплатох будзе подзелєна на три єднаки часци, тром дзивчатом Дїни Зеяк, Уни Вуканац и Теодори Неурочни, а окрем лїченя дзецох хтори буду приоритет, Здруженє будзе орґанизовац и други гуманитарни акциї.

На таки способ одробени три акциї, кед Здруженє прейґ свойого Фейсбук боку назберало средства за малого Марка, поживово продукти, шмати и обуй подарована хлапцови зоз социялно загроженей фамелиї у Кули, як и фамелиї у Сивцу, хтора ма чежку животну приповедку.

Подробнєйши информациї о роботи того Здруженя 1000 за 1000 мож достац на число телефона 064-953-82-52.

