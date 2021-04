У општини Кула ревакциновани 3.387 особи

КУЛА – У општини Кула, по вчерайши дзень ревакциновани 3.387 особи, а першу дозу даєдней вакцини прияли 5.147 особи, дознаваме у Доме здравя у Кули.

Цо ше дотика вакцинованя по моделу „отворени дзвери”, тє. без приявйованя на порталу еУправи, до кулскей општини сцигло мале число Синофармовей китайскей вакцини, котру єдино мож достац без заказованя. Так прешлей нєдзелї ту достали лєм 1.400 дози, од хторих по вчера за шлєбодне даванє остало лєм 60 дози хтори гражданє могли достац вчера после 17 годзин.

Най здогаднєме, вакцинованє жительох кулскей општини однєдавна ше окончує на новим пункту, а то Младежски дом у улїци Дюри Струґара число 54.

Иншак, по податкох зоз Заводу за явне здравє Зомбор, кулска општина и далєй найзагроженша по розширеносци вируса, понеже 6. априла ту зазначени 539 активни случаї, цо найвецей у Заходнобачким округу.

По нєурядових податкох зоз ковид-амбуланти у Кули, и на тижньовим уровню и далєй вельке число позитивних на вирус, та у предходним тижню, од 310 тестованих 172 особи позитивни, а з Руского Керестура 10. Медзитим, як дознаваме тиж нєурядово у керестурскей амбуланти, тото число сиґурно и вельо векше, понеже ше велїх на ковид-препатрунок посила директно до Зомбора. По даяких шлєбодних преценьованьох, пре розширеносц вирусу, у изолациї у тим валалє ше находза вельо фамелиї, а можебуц и коло 400 особи.

