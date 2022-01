У општини Кула – 62,5 одсто гей, а 37,5 одсто нє

КУЛА – У општини Кула, у шицких населєних местох – Кула, Червинка, Нова Червинка, Сивец, Руски Керестур, Крущич и Липар, на 40 виберацких местох, право гласа на референдуму мали вкупно 34.382 особи, зоз того числа 13.998-еро вишли гласац, цо значи 40,7 одсто.

Цо ше дотика збирних резултатох за општину Кула, надалєй то шлїдуюци числа, 8.617 особи, односно 62,5 одсто ше вияшнєли позитивно, а 5.176, односно 37,5 одсто неґативно, док неважаци лїстки було 205.

Найвекша виходносц зазначена у Новей Червинки 62,2 одсто, а найменша у Липару 33,7 одсто.

