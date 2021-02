У општини ше вакциновали коло 1.500 особи

КУЛА – У општини Кула по початок того тижня вакцину процив Ковида-19 вкупно прияли коло 1.500 особи зоз шицких седем населєних местох, та медзи нїма и з Руского Керестура. Гоч и далєй єст заинтересовани особи за вакцинованє, дози китайскей вакцини при концу и обчекує ше нови.

Масовна имунизация у кулскей општини ше окончує лєм на єдним пункту за цалу општину, а то у просторийох Месней заєднїци Долнї Город у Кули. Гоч локална самоуправа одредзела можлїви пункти и у других населєньох, за тераз нєт потреби за тим, як пре заинтересованосц, так и пре медицинских роботнїкох, а найскорей же так и останє.

Цо ше дотика тестованя на присуство вируса корона, у кулскей ковид-амбуланти у прешлим тижню зменшане число тих цо ше тестовали – 149 особи, а позитивни були 25, од чого 3 особи зоз Керестура.

