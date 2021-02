У Основней школи у Коцуре отримане општинске змаганє зоз странских язикох

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре того викенду, 20. и 21. фебруара, отримане општинске змаганє зоз странских язикох. Попри школярох зоз коцурскей школи, котра була домашня тому змаганю, змагали ше и школяре зоз других основних школох з општини Вербас.

Всоботу, 20. фебруара, було змаганє зоз русийского и нємецкого язика. На уровню вербаскей општини, змагали ше лєм два школярки – єдна школярка указала свойо знанє зоз русийского и єдна школярка знанє нємецкого язика.

Шлїдуюцого дня, внєдзелю, 21. фебруара, отримане змаганє зоз анґлийского язика. Свойо знанє указали 12-ецеро школяре зоз цалей општини Вербас, а зоз коцурскей школи участвовали двойо школяре. На шлїдуюци уровень, на Окружне змаганє, пласовала ше лєм єдна школярка зоз вербаскей основней школи.

