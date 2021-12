У остатнїм тогорочним „Руским слове” на дарунок мурови календар

НОВИ САД – Вишло и остатнє тогорочне число новинох „Руске слово” у хторим у рубрики „Тижньовнїк” пише о активносцох Националного совиту Руснацох, док „Нашо места” понукаю пречитац звити зоз схадзкох СО Кула и СО Шид, а ту и вистки зоз општини Вербас.

На „Економиї” представени млади жени зоз Руского Керестура котри свойо ручни роботи предаваю пред шветами, а у рубрики „Духовни живот” зазначене як преславени Крачун по григориянским календаре и швето Св. Миколая по юлиянским календаре.

„Култура и просвита” зазначела промоцию моноґрафиї „Руски Керестур – Живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински” у Новим Садзе, Крачунско-гуманитарни концерт у Руским Керестуре и концерт з нагоди 75. рочнїци Руского културного центра.

У рубрики „Людзе, роки, живот” мож пречитац як Дилан Рамач пришол на бициґли зоз Французкей до Керестура, а ту и треце предлуженє фельтону з нагоди 40-рочнїци Оддзелєня за русинистику на Филозофским факултету у Новим Садзе.

„Спорт” информує о турниру у пикаду у рамикох Спортских бавискох Яша Баков у Новим Садзе, а ту и узвичаєна рубрика „Горуци тепши”.

Пред наиходзацима шветами пременєни термин виходзеня новинох, та шлїдуюце число видзе 11. януара як двочисло, а пре исти причини вистки на Рутенпресу нє буду обявени 4. и 5. януара.

У тим остатнїм тогорочним чишлє нашим читачом даруєме, уж традицицийно, мурови календар.

Щешлїви швета!

