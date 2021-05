У Палати „Сербияˮ представени проєкт „Билинґвални СТЕМ жени у наукиˮ

БЕОҐРАД – З нагоди означованя Шветового дня за културну рижнородносц за диялоґ и розвой, Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, вчера 25. мая, у Палати Сербия орґанизовало представянє проєкту Билинґвални СТЕМ жени у науки, а хторе реализовало Здруженє гражданох руСТЕМ зоз Руского Керестура. Проєкт першенствено наменєни дзивчатом, припаднїцом националних меншинох хтори жию у Сербиї и маю прихильносц ґу науком, а проєкт потримало Министерство просвити, науки и технолоґийного розвою Влади Републики Сербиї.

На самим початку, шицких присутних привитала министерка у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордана Чомич, хтора з тей нагоди визначела же орґанизованє такого сходу способ же би держава, у хторей жени у науки здобули образованє, указала подзековносц за шицко цо зробели у обласци науки, як и же би подзековала Здруженьом гражданох зоз хторима вєдно участвовали у промоциї билинґвалней СТЕМ науки, понеже то значне за шицких хтори приду после нїх. Министерка Чомич здогадла и же нам по родзеню дата можлївосц витвориц резултати, кед жадаме виглєдовац, пренаходзиц одвити и витвориц ше у тим цо найлєпша часц каждого наукового виглєдованя.

Наталия Будински, як єдна од координаторох проєкту, з тей нагоди гварела же активносци спомнутого проєкту залапюю промоцию женох у науки зоз Сербиї, зоз билинґвалних штредкох, хтори окрем сербского бешедую и даяки други язик националних меншинох, на хторим закончели и штредньошколске образованє. Содержай облапени у брошури хтора ше состої зоз 11 статьох, дзе жени з науки хторим мацерински язик – руски, мадярски, словацки и босански, представели свойо биоґрафиї, науково референци, алє и свойо становиска о билинґвилизму и положеню женох у науки.

На вчерайшим сходу участвовали науковци зоз Руского Керестура – др Ярослав Катона спред Технолоґийного факултету у Новим Садзе, директорка Штреднєй школи Петро Кузмяк др Наталия Будински, др Ивана Будински спред Институту за биолоґийни виглєдованя Синиша Станкович у Беоґрадзе, як и други билинґвални жени з науки, а промоциї проєкту присуствовали и державни секретар Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и други.

