ШИД – Вчера, на швето Обрезаня Исуса Христа и Святого Василия Велького, парох о. Михайло Режак служел Службу Божу на хторей сообщел и податки зоз матрикулох.

У прешлим року єдна малженска пара повинчана, два особи покресцени, а 13 особи поховани.

О. Режак по традициї на Нови рок по юлиянским календаре презентовал и звит о активносци парохиї у прешлим року.

