У першим контролним змаганю Русиново фодбалере страцели од Кулянцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – После жимскей павзи, внєдзелю 6. фебруара, фодбалере ФК Русин, у рамикох пририхтованя за ярню часц першенства у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, на керестурским Ярашу одбавели перше контролне змаганє процив бавячох ФК Кула, од хторих страцели з резултатом 5:1.

Госци, хвильково, за єдну лиґу нїжей пласовани од фодбалерох Русина и змагаю ше у Медзиопштинскей лиґи Зомбор, 1. класа.

У першим полчасу витворени даскельо красни акциї домашнїх, медзитим лєм єдну од нїх вихасновал Дарко Сушич. Госци у тей часци змаганя як же длужей тримали лабду, док Русиновци були вельо конкретнєйши и опаснєйши за мрежу госцох.

Другу часц змаганя започали млади бавяче Русина „зоз лавочкиˮ цо ше познєйше одражело на резултат и превагу на терену.

Русин наступел у составе – Деян Кронич (Филип Тома), Стефан Тома, Андрей Малацко, Владан Вуйович, Боян Бранкович, Оґнєн Маркович (Деян Павлович), Неманя Кулич (Деян Будински), Дарко Сушич, Ненад Медич, Янко Кулич, Матей Саянкович, ґол дал Дарко Сушич, а за Русин, на тим змаганю, по першираз на правим кридлу наступел Неманя Кулич, док лївого бека бавел Александар Зорич.

Тренер Златко Саянкович.

Шлїдуюце приятельске стретнуце Русин одбави 13. фебруара у госцох процив Оджаку, а потим ушлїдза ище два змаганя, 20. фебруара процив Гайдука зоз Кули, и 27. фебруара процив коцурскей Искри.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)