У першим стретнуцу ярнєй часци першенства нєришено

ДЮРДЬОВ – У 16. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 20. марца, фодбалере Бачки на своїм терен, бавели нєришено у стретнуцу зоз фодбалерами ФК Динамо зоз Будисави. Сушедни „дерби“ оправдал назву у шицких сеґментох фодбалского стретнуца. На Бачковим терену давно нє присуствовало таке красне число публики.

Госци перши ґол дали у 18. минути. Фодбалере Бачки нє подлєгли прициску и по конєц першого полчасу виєдначели резултат з ґолом у 43. минуту. Ґол за Бачку дал Илия Данґубич.

После того кола Бачка и далєй на 7. месце на таблїчки зоз 23 боди. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере буду госцовац у Кисачу, дзе их дочека трецопласована Татра.

