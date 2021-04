У плодох цо донєдавна шал, тераз ужива

Дохтор Новта, як го велї познаю, єден з гевтих людзох котри на початку свойого школованя нє знал цо будзе його вибор и кадзи ше ма рушиц. По законченей ґимназиї думал же будзе наставнїк литератури, медзитим, драга го наведла на цалком другу обласц – медицину. У нєй бул успишни даскельо децениї

Мала сом вельку чесц бешедовац зоз чловеком котри, шлєбодно можем повесц, єдини од наших найеминентнєйших руских дохторох, (ґинеколоґ/онколоґ), котри свой цали роботни вик пошвецел своїм пациєнтом. Нєшка др Новта у осемдзешат штвартим року зоз вельку любову приповеда о своєй животней драги и о медицини котра ше му барз давно уцагла под скору.

– Було то так же сом ше по законченей основней школи у Дюрдьове, у котрим сом и народзени, уписал до ґимназиї „Йован Йованович Змай” у Новим Садзе, а потим сом ше заинтересовал за литературу. Медзитим, уж после першого року студийох ми було ясне же то нє за мнє робота, нє могол сом себе задумац як професора на факултету, та сом пошвидко одустал од тей задумки. Понеже мой брат жил у Беоґрадзе, пошол сом єден час жиц до ньго, роздумуюци же цо бим могол робиц єдного дня… Дошол сом до єдней практичней идеї, а то бул медицински факултет. Сиґурно ше опитаце же прецо праве медицина? Як перше, прето же сом мал добри оцени зоз предметох котри були важни за тот конар, а друга причина була тота же зме бивали блїзко при Карадьордєвим парку у котрим ше находзел Медицински факултет. Пошол сом на примаци испит, бул сом прияти и од того часу мой живот бул пошвецени тей озбильней науки за котру сом жил, и ище и нєшка жиєм – приповеда дохтор Новта.

ОБРАЗОВАНЯ НЇҐДА ДОСЦ

У розгварки видно як люби свою роботу, та у каждним виреченю, у каждей думки мож препознац нїтку котра вязана праве за його професию. И кед би наша бешеда рушела у другим напряме, пошвидко бизме ше врацели на медицину, перше на тот час кед закончел факултет и кед почали рижни усовершованя…

– По законченим факултету почал сом робиц у Дюрдьове як лїкар общей пракси. Медзитим, нє затримал сом ше длуго на тим, рок або два. Теди ше у Доме здравя зявели три можлївосци за специялизацию, а я бул таки амбицийни же сом ше 1970. року уписал на специялизацию зоз ґинеколоґиї и акушерства на Медицинским факултету у Новим Садзе. Пред тим сом закончел обовязни лїкарски стаж, без котрого ше нє могло далєй школовац, як и постдипломски курс – Социялна ґинеколоґия, тиж на Медицинским факултету у Новим Садзе. Под час специялизациї сом робел у Жаблю, дзе сом седем роки бул Управнїк диспанзера за жени зоз породзилїщом, а по законченей специялизациї уписал сом ше и на субспециялизацию зоз клинїчней онколоґиї котра тирвала два роки и там ше мойо формалне образованє закончело. Року 1966. сом постал примариюс, цо ми було барз важне. То видава Предсидательство сербского лїкарского дружтва зоз Беоґраду, а особнє ми го додзелєл Министер здравя – приповеда дохтор.

Кед ше породзилїще у Жаблю утаргло, Новта прешол робиц як лїкар специялиста на Институт за онколоґию до Сримскей Каменїци на котрим робел по пензию. У медзичаше, бул и шеф оддзелєня за пририхтованя за операциї, тиж на Институту у Сримскей Каменїци.

– До пензиї сом пошол 2002. року, алє ше моя робота теди нє застановела. Можем повесц же сом озбильни пензионер остатнї штири роки, а потеди сом бул активни и робел сом дзе ґод ме поволали. Роками то було у Специялним гирурґским шпиталю „Здравє” у Бачким Петровцу котра реґистрована на мойо мено пре лиценцу котру мам и котру ше обновйовало на кажди седем роки. Тиж сом робел и у ґинеколоґийей амбуланти „Еуролаб”, лабараториї зоз поликлинїку у Новим Садзе – гвари дохтор.

СВОЇМ ВЕЛЬО ДОПРИНЄСОЛ

Дохтор Новта попри тим же бул фаховец у медицини, коло роботи вше находзел часу за рижни дружтвени и гуманитарни активносци, котри му, як вон гвари, виполньовали душу.

– Можем повесц же ше найбаржей цешим зоз написаним Словнїком медицинскей терминолоґиї Руснацох у Сербиї. То наисце ридке зявенє, а тот проєкт я иницировал, но нє писал сом го сам, мал сом велїх сотруднїкох котри робели на тим проєкту, а котри тирвал три роки. Попри мнє участвовали ище седем руски лїкаре котри допринєсли же би ше словнїк успишно закончело, а видал сом вецей як двацец популарни фахово публикациї зоз ширшей обласци ґинеколоґиї и акушерства и коло штерацец у рижних фахових часописох. Роками сом писал статї за Руски календар и то од 1970–2010. рок. То були едукативни и популарни статї зоз ґинеколоґиї котри були читани и хасновити велїм женом. Вше сом свойо знанє и искуство нєпреривно дзелєл зоз другима, то ми було барз важне. Окреме кед у питаню превенция при женох, та сом так вельо раз орґанизовал рижни преподаваня на тоту тему. За свою професийну роботу Новта достал велї припознаня, подзекованя, а од 2009. року Совит месней заєднїци Дюрдьов дохторови додзелєл припознанє почесного граждана Дюрдьова.

Як руски интелектуалєц и нєшка як пензионер, Новта провадзи шицки руски манифестациї, член є Дружтва за руски язик, литературу и културу у Новим Садзе, а у своєй младосци бул активни член у култури и на валалє, и у городзе.

ОАЗА МИРА

Власни мир и цихосц дохтор Новта уж роками пренаходзи на Ядранским морю у Чарней Гори дзе ма хижу у котрей препровадзує пол рока. Зоз нашей Панонскей ровнїни дохтор одходзи веслац каяк, плївац, гонїц бициґлу и ище вельо того.

– Помали пакуєм куфри за морйо и одходзим до моєй оази мира у котрей оставам по новембер, кед морйо постава нємирне и кед нє можем веслац каяк по мирним Ядранским морю, або плївац и шпацирац ше. И знаце цо, одмалючка любим гонїц бициґли. Барз уживам у тим, и нє раз прейдзем и 35 км нараз – з радосцу приповеда Новта.

НОВТОВА ФАМЕЛИЯ

Дохтор Новта ше барз цеши у своїх дзецох, дзивки Наталиї и синови Евґенийови котри нєшка успишни и одроснути людзе.

– Моя дзивка жиє у Америки у Вашинґтону вєдно зоз супругом. По законченим Гарвардским универзитету на котрим студирала Економски факултет, уписала ше на докторски студиї у Нюйорку. Нєшка є занята у ММФ-у, роби тото цо люби, и барз є успишна. Син Евґениє закончел Стоматолоґийни факултет у Новим Садзе, роби як асистент на истим факултету, а у медзичаше рихта и докторску дисертацию у Беоґрадзе.

Супруга Вера уж длуго роки пензионер, а свой роботни вик препровадзела зоз своїма студентами. Була порядна професорка на Природно-математичним и Медицинским факултету у Новим Садзе, а преподавала орґанску хемию.

ПУТОВАНЯ И КНЇЖКИ У РУКОХ

Його шлєбодни час вше бул виполнєти зоз добрима кнїжками, зоз путованями по цалим швеце зоз свою супругу Веру и як гвари, таки искуства би нї за цо на тим швеце нє черал. Найдальша дестинация му була Америка кед бул у нащиви своєй дзивки Наталиї.

Бешедує по сербски, руски и русийски, а подпомага ше и зоз словацким, українским, французким и анґлийским язиком.

