У покраїни реґистровани 271 охорени особи

НОВИ САД – Як вчера сообщел Институт за явне здравє Войводини на своїм сайту, у остатнїх 24 годзинох у Войводини реґистровани 271 нови случай инфекциї з коронавирусом, цо значи же на териториї покраїни активни 14.913 случаї хороти Ковид-19.

У тей хвильки на териториї шицких општинох и городох ситуация ше и далєй оценює як позарядова.

Найвецей новоинфицировани, 58, реґистровани у Новим Садзе, а менєй реґистровани случаї пошлїдок меншого числа тестираних през швета.

Тераз у Войводини єст 14.913 активни случаї, а обчекує ше зменшованє того числа у наступним периоду. Найвецей активни случаї, 3.384 єст у Новим Садзе, потим у Зренянину и Панчеву по вецей як 1.200.

У других општинох тераз єст менєй як 1.000 реґистровани активни случаї. Здравствена система и далєй у чежкей ситуациї котра ше злєпшує, гвари ше у сообщеню.

