У прешлим тижню вакциновани 30 тисячи Новосадянє

НОВИ САД – Вецей як 30 тисячи людзе прешлого тижня вакциновани у Новим Садзе, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

Имунизация будзе предлужена на Новосадским сайме и того тижня, кед од вовторку почнє ревакцинованє, а од стреди вакцинованє гражданох хтори достаню першу дозу вакцини, пишу медиї.

Респираторни центер на Новим населєню предлужує робиц покля єст случаї Ковиду-19. Тих дньох зменшане число екипох – у дньовей змени тераз 8, а у ноцней робя 4 дежурни екипи, медзитим епидемиолоґийна ситуация и далєй нєстабилна.

