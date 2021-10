У рамикох Дзецинского тижня школяре основней школи нащивели Дом култури 

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Дзецинского тижня, вчера, школяре од 1. по 4. класу Основней школи Петро Кузмяк, вєдно зоз своїма учительками, нащивели Дом култури у Руским Керестуре, же би ше лєпше упознали зоз роботу тей установи, як и зоз шицкима секциями хтори вон понука.

Роботу Дома култури и його секциї школяром на интересантни способ приблїжел Сашо Палєнкаш, хтори на тот завод дзецом представел просториї того обєкту, односно театралну салу у хторей ше отримую проби за представи, фолклорну салу, Червену салу, гол у хторим ше викладаю малюнки и фотоґрафиї, потим инструменти Велького народного оркестра, а направел и симулацию представи у Велькей сали Дома култури.

Розгварка була интерактивна понеже и школяре поставяли цикави питаня, а велї з нїх такой указали и дзеку же би ше уписали на даєдну од представених секцийох.

