У римокатолїцкей церкви у Коцуре означени Кирбай

КОЦУР – У коцурскей римокатолїцкей церкви Шицких святих пондзелок, 1. новембра, означени Кирбай, швето Шицких святих по григориянским календаре. З нагоди того швета числени парохиянє нащивели римокатолїцку церкву и присуствовали Служби Божей.

Кирбайску Службу Божу на 11 годзин служел домашнї, управитель, о. Карло Сабадї, а сослужели грекокатолїцки священїки – парох коцурски о. Владислав Рац и о. др Яков Кулич, як и декан о. Тибор Жунї зоз Србобрану и дякон Душан. Зоз молитву, шпивом и писню, у провадзеню орґульох шицки присутни возвелїчали тото вельке и святочне швето.

У казанї о. Карло Сабадї здогаднул шицких же кед зме вистати, безвольни и дакому помагаме без дзеки, нїч нє посцигнєме, як кед бизме нїч анї нє зробели, анї нє пробовали. Плакац з гевтима котри плачу, радовац ше з тима котри ше радую, радовац ше у Христу и ходзиц з гевтима котри у тей хвильки нє маю потїху. Знаме же жалосц преходна, и же вирнїк у живоце ма потїху Нєбесней слави. Блажества осликую подобу Сина Божого Исуса Христа, котри од нас вимага же бизме були кротки, же бизме були чистого шерца и же бизме робели шицко условено з каждодньову любову, а грихи же бизме керовали кельо ґод то можлїве, визначел з тей нагоди о. Сабадї.

Парохиянє и того року на швето Шицких святих на гробох своїх покойних, на шицких валалских теметовох, палєли швички. Тот обичай превжали шицки валалчанє, та попри вирних римокатолїкох, швички палєли и вирни на гробох покойних на грекокатолїцким и на православним теметове.

