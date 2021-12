У РКЦ будзе отримани Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї”

НОВИ САД – Дзеветнасти Фестивал малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” будзе отримани нєшка у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, у Улїци Йована Суботича 8.

На 17 годзин будзе отворена вистава уметнїцких творох, односно ґрафичних илустрацийох Ивани Бучко зоз Бачинцох.

На Фестивалє буду емитовани 2 представи прейґ видео-биму у просторийох Руского културного центру: „Мацерово шерцо” – представа по тексту Ирини Гарди Ковачевич, у виводзеню Емила Нярадия, у продукциї АРТ „Дядя” зоз Руского Керестура, а у режиї Владимира Надя Ачима и „Сон шмишного чловека” – представа по тексту Фйодора Михайловича Достоєвского, у виводзеню Мирослава Малацка, у режиї Владимира Надя Ачима драмского ансамблу Дома Култури зоз Руского Керестура.

Цали фестивал будзе директно емитовани на Фейсбук боку дружтва.

Пре пандемийни условия огранїчене число нащивительох на 30 особи, та заинтересовани треба най ше приявя на число тел. 063 711 37 94.

