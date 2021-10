НОВИ САД – Схадзкa Управного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу будзе отримана на нєшка 11 годзин у просторийох Руского културного центру Новим Садзе.

У першей часци схадзки будзе слова о Зборнїку роботох „Studia Ruthenica” (26), а у другей часци буду спатрени активносци Дружтва медзи двома схадзками и по конєц рока, як и Финансийни звит за 2020. рок.

Схадзка будзе отримана у преширеним составе.

