У РКЦ нєшка предпремиєра, наютре премиєра представи

НОВИ САД – Предпремиєра представи „Скорей як когут закукурика” по тексту Ивана Буковчана, а у адаптациї и режиї Славка Виная, будзе отимана нєшка, а наютре премиєра, у Руским културним центру у Новим Садзе хтори ше находзи у Улїци Йована Суботича 8, на 19 годзин.

Представа настала у копродукциї РНТ „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура и Драмского студия РКЦ зоз Нового Саду. Пре огранїчене число местох у публики и формат Камерней сцени РКЦ, шицки места за предпремиєру и саму премиєру напредок резервовани.

Реализованє представи „Скорей як когут закукурика” финансийно потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци, Покраїнски секретарият за културу, информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит Руснацох.

