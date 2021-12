У РКЦ ознова були „Пратки у Матки”

НОВИ САД – Друженє под назву „Пратки у Матки” ознова отримане вовторок, 21. децембра, у Клубу аматерох у Руским културним центре у Новим Садзе.

Госци зоз вецей местох дзе жию Руснаци пришли на пратки до Нового Саду. Младим дзивком, Мария Дудаш-Фейса и Коцана Колєсар зоз Коцура, помогли облєчиц ше до руских сукньох. Ґаздинї зоз Активу женох КУД „Жатва” принєсли и порихтани вецей єдла, алє и новосадски жени членїци фолклорней секциї ветеранох принєсли напечене послуженє и указали як правя сувенири за РКЦ. Так ше вишивало мещки и мальовало по танєрох, руски мотиви.

Клуб аматерох РКЦ бул и з тей нагоди прикрашени як старе руске обисце, а дзивки з виплєценима варґочами вишивали, шпивали, леґинє за столом бешедовали, а жени понукали колача, медовнїки и рижни лакотки. Зашпивало ше и затанцовало кед Иван Лїкар почал грац на гармоники.

Спред орґанизатора Иван Канюх подзековал шицким цо ше пришли дружиц того вечара и допринєсли тому же би шицко випатрало так як дакеди, а же би було и сучасне, и наявел ище єдно таке друженє у януару.

Пратки орґанизовала младеж Руского културного центра, Лара Петкович и Иван Канюх, а у орґанизациї того тематского вечара помогла и Аранка Медєши зоз Етно клубу „Одняте од забуца” зоз Коцура.

Проєкт потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

