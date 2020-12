У РКЦ отримана Пахулька

НОВИ САД – Школяре хтори уча руски язик з елементами националней култури у новосадских основних школох вчера, 22. децембра у Руским културним центру (РКЦ) у Новим Садзе отримали Крачунско-новорочну програму Пахулька.

Тогорочна Пахулька була цалком иншака як прешлих рокох. Новосадски учительки Оля Яковлєв и Ана-Мария Рац зоз дзецми отримали роботнї зоз жимску и новорочну тематику. Школяре на креативних роботньох вифарбйовали рукавички, шапочки, правели пахульки и Шнїжка, лїпкали, штригали. У тим шицким придружел ше им и Дїдо Мраз, хтори каждому дзецку на одходзе даровал пакецик.

Тогорочна програма була прилагодзена епидемиолоґийним миром котри запровадзени пре ширенє коронавирусу, та и дзеци приходзели у двох терминох и по догварки.

