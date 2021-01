У роботи вериц до себе

Валентина Киш зоз Шиду, або Ваня, як ю людзе найбаржей познаю, успишна поднїмателька хтора шмело рушела до власного бизнису и отворела креативну роботню „Ваня” за продукцию и предаванє прикраскох.

У Кишовей фамелиї поднїмательство нє нове и нє од вчера, бо Ваньов супруг Ґоран тиж познати по своїм подприємстве „Спин” за сучасну технїку. Же би Ваня сама започала тоту роботу вплївовал на ню конкурс орґанизациї „ХЕЛП”, хтора финансийно помага поднїмательом початнїком же би порушали и унапредзели свой бизнис.

– Пред двома роками сом ше приявела на конкурс „ХЕЛП”-а и моя дїловна идея препозната як добра и достала сом финансийни средства же бим могла започац роботу. Слово о 2 400 еврох, а и сама сом мушела участвовац зоз 10 одсто средствами. Дїловни простор сом уж мала од скорей и достала сом два нови шиваци машини, єдну хасновану, алє у добрим стану, як и пресу за пейґланє. И так шицко почало – приповеда Ваня Киш, хтора пред тим бизнисом водзела Дзецинске бавилїще (ткв. иґраоницу) хторе тераз заварте.

ПОМАГА ЄЙ И ФАМЕЛИЯ

Наша собешеднїца гвари же сама обдумує и прави рижни прикраски и бависка за дзеци, хтори присподобени ґу рижним шветочним нагодом, як цо народзенє дзецка, родзени днї… Барз є успишна и у технїки декупаж и, кед ма вельо роботи, помагаю єй супруг Ґоран, порихтац древени часци, як и син Педя, дзивка Марина и мац Ганча.

У єй предавальнї єст купиц и игли и цверни за шицe, вули за ґоблени, шицко цо треба за декупаж, ножнїчки, гомбички и подобне.

– Робим и як шивачка, кед треба пременїц цибзар (по сримски такв. райсфершлус), кед треба дацо поплатац, скрациц, зужиц або прешириц, шицко то робим. Мала сом добре понукнуце прикраскох за новорочни и крачунски швета, а тераз уж помали роздумуєм о тим цо будзем рихтац за Вельку ноц. Вше ше муши обдумац и понукнуц дацо нове и купцом ше то вец барз пачи. У рижнородносци вше дацо найду за себе, або за подаровац другим – приповеда Ваня.

ПРЕ КОРОНУ НЄТ КУПЦОХ З ГОРВАТСКЕЙ

Як и шицких поднїмательох и ю потрафела пандемия вируса корона бо ше зменшало число купцох хтори приходзели зоз сушедней Републики Горватскей. Ваня ше тиж присподобела ґу околносцом пандемиї и такой штредком марца почала шиц защитни маски. Коло 400 фалати подаровала занятим у рижних подприємствох, а шила их и за предай, та их вше єст купиц у єй предавальнї.

Єй роботни простор бул и место за друженє. Одпочатку пандемиї вируса корона у єй роботнї ше раз тижньово зберали коло 10 жени, робели ручни роботи и дружели ше. Нє слово о даяким здруженю, алє жени почувствовали потребу дружиц ше на таки хасновити способ хтори тераз прервани. Ваня ше наздава же корона нєодлуга будзе победзена и же ше шицко враци на часи пред корону. А вец ознова, окрем роботи, будзе и друженя.

ПОРУЧЕНЄ ПОЧАТНЇКОМ

На питанє цо би могла поручиц особом хтори ше обаваю войсц до власного бизнису, Ваня поручує:

– Як перше треба вериц до себе же задумку мож успишно витвориц. Треба випитовац и провадзиц тарґовище и нєпреривно понукац дацо нове. Тиж потребна и упартосц, бо вшадзи єст почежкосци и нє шме ше такой одустац од роботи. Верим же и у нас вше вецей будзе заступене интернет предаванє, як и вшадзи у швеце.

ДАВА СОВИТИ И ПОРАДИ

Ваня вше порихтана помогнуц муштериї з пораду або совитом кед ше нє може одлучиц цо купиц. Гвари же то у роботи досц значне, бо циль же би муштерия цошка купела и задовольна пошла з роботнї. Алє и же би ознова пришла, а и своїм познатим препоручела дзе єст купиц дацо красне, а за вшелїяки нагоди.

