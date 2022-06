У Руским културним центру отримана 21. „Веселинка”

НОВИ САД – Всоботу, 18. юния, у Руским културним центру (РКЦ) у Новим Садзе, отимани 21. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох у Войводини „Веселинка”.

Пополадньова програма почала на 17 годзин, зоз промоцию Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура, на хторей представена школа, єден дзень у Дому школярох, а приказана и апликация школи „Петро Кузмяк”. Потим виведзена сказка за дзеци „Мешацово слизи”, треца зоз циклусу „Вандровкаш”, РНТ „Петро Ризнич Дядя”. На едукативней роботнї „Кухня то школа”, Ана Мария Рац и Ирина Гарди Ковачевич представели дзецом сликовнїцу и вифарбйованку „Кухня”, хтору видала НВУ „Руске слово”.

Тогорочна музично-сценска програма почала на 20 годзин, а Фестивал отворел предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

На „Веселинки” перши наступали дзеци зоз Нового Саду хторих порихтали Оля Яковлєв и Ана Мария Рац. Хор РКЦ одшпивал вецей шпиванки, а на гармоники их провадзел Иван Лїкар. Потим рецитовали дзеци хтори ходза на годзини руского язика у новосадских школох, Кристина Ковач и Огнєн Пушара одшпивали по єдну шпиванку, а Максим Ходак зоз Основней музичней школи „Исидор Баїч”, грал на гармоники.

Такой за нїма наступели „Веселинково” госци, Дзецинска фолклорна ґрупа зоз КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, Дзецински ансамбл „Кохавим” зоз Єврейскей општини Нови Сад, и вец Андрей и Иван Маґоч зоз КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова. На бини их зменєли рецитаторе и дзецинска фолклорна ґрупа зоз Дюрдьова, члени КУД „Тарас Шевченко”, а зоз Вербасу участвовали члени КПД „Карпати” Миа Кнежевич грала на гармоники, а Дамян Крстич на клавире. Уж вецей роки на „Веселинки” участвую и члени танєчней ґрупи Партизан 2, та и тераз ше представели зоз танцом, а публика на „Веселинки” видзела и танєчнїкох зоз Школи танцу и сценскей уметносци „Фокси” и старшу дзецинску ґрупу АКУД „Соня Маринкович” зоз Нового Саду.

Фестивал помогли Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Войводини, Город Нови Сад – Городска управа за културу и Национални совит рускей националней меншини, а домашнї и орґанизатор бул Руски културни центер Нови Сад.

