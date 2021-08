У септембру будзе Польопривредни саям

НОВИ САД – Новосадски саям од Кризного штабу Влади Републики Сербиї достал допущенє, так же 88. Медзинародни польопривредни саям и 53. Медзинародни саям лову и риболову и Саям Еколоґиї буду отримани од 18. по 24. септембер.

Условиє за викладачох и нащивительох будзе – диґитални желєни сертификат (потвердзенє о вакцинованю або о прелєжаним Ковиду-19), або неґативни швидки антиґенски, або ПСР тест, як и на фестивалу Еґзит, хтори нєдавно отримани у Новим Садзе.

Медзинародни польопривредни саям ключна подїя у обласци аґробизнису у тей часци Европи и место на хторим Министерство польопривреди, лєсарства и водопривреди и шицки релевантни покраїнски и институциї и Город Нови Сад представяю субвенциї за польопривредну продукцию, а викладаче свойо найновши досяги у аґрару, продуктох и искуства.

Попри числених домашнїх викладачох, свой приход наявели и фирми зоз Ческей, хтора Жем партнер, Италиї, Шпаниї, Билорусиї, Польскей, Голандиї, Турскей…, як и зоз жемох у окруженю.

