У сладким базару богатство смакох

Од домашнїх продуктох зоз Сербиї єст мед, средства за имунитет, прополис, полен и други пчолово продукти, овоцово соки и специялни палєнки з меду.

Перша специялизована предавальня лакоткох зоз Турскей у Сербиї, „Сладки базар”, находзи ше у Новим Садзе, у Желєзнїцкей улїци, число 13, и отворел ю и роботу водзи доктор наукох Мирослав Планчак зоз супругу Ясмину, хтора роби и у здравстве. По походзеню зоз Дюрдьова, Мирослав у Новим Садзе закончел статкарство на Польопривредним факултету, а докторовал биотехнолоґию и занїмал ше з оценьованьом квалитету поживових продуктох.

Ясмина и Мирослав ше за турски лакотки заинтересовали кед були у Истанбулу и вошли до власного бизнису у новембру 2020. року, кед отворели предавальню турских лакоткох.

– Перши раз супруга и я туристично нащивели Истанбул 2019. року и теди зме коштовали турски ратлуки, баклави, алви, сладки суджук и дражеї. Тоти продукти єдинствени на швеце, одушевели зме ше и купели зоз шицкого дзешец кили за нас и приятельох. Як ми, так и нашо приятелє, кед попробовали, одушевели ше. Други раз зме були у Истанбулу даскельо мешаци познєйше, поприповедали зме з даскелїма продукователями и почали роздумовац же бизме таки продукти могли принєсц до Нового Саду – гутори Мирослав и додава же ше за таке опредзелєли, бо анї у Новим Садзе, анї у Войводини ше нє прави ориґинални турски лакотки. Єст лєм даскельо продуковательох ратлуку, алє вони правя звичайни ратлуки.

ЄДИНСТВЕНИ СОСТОЙКИ У ЛАКОТКОХ

– У предавальнї маме: премиюм ратлуки, деликатеси, алву, дражеї, сладки суджук, баклави… Маме коло двацец файти премиюм ратлукох и деликатесох. Розлика медзи ратлуком и деликатесами у тим же деликатеси филовани и випатраю як колачики з филом од чоколади, мандульох, пистачох, а ратлуки ше прави зоз специялней маси, хтора ше розликує од маси з хторей ше прави класични ратлуки. Тайна у тим же лєм Турки маю состойки хтори кладу до ратлукох и хтори им даваю єдинствени смак и премиюм квалитет, хтори ше достава лєм у Турскей и вони го вивожа до цалого швета.

У понукнуцу маме три файти алви (четен алва, як ше у нас вола) – зоз пистачами, чоколадну и класичну. Предаваме и баклави, три файти, а баклава зоз пистачами специфична, бо ма пукацу скорку и вельо пистачи, маме 7 файти дражейох и сладки суджук – єдинствени продукт у Сербиї, маме го лєм ми, а то орехи заляти зоз специялним сирупом у хторим єст грозно и нар.

ЗЛЄПШУЮ ЗДРАВЄ

У предавальнї „Сладки базар” єст и домашнї продукти зоз Сербиї, та и таки хтори злєпшую здравє.

– У понукнуцу маме и продукти зоз Сербиї, понеже сом докторовала на поживовей технолоґиї и робел як менаджер на випитованю квалитету специфичних продуктох, хтори ше можу купиц лєм у нас. Так предаваме мед, средства за имунитет, прополис, полен и други пчолово продукти. Шицки тоти продукти вианализовани, науково випитани и шицки су премиюм квалитету. Предаваме и овоцово соки и специялни палєнки з меду, хтори єдинствени по тим же ше их прави лєм з меду, а без овоци – гутори Мирослав и додава же купци заинтересовани и купую шицки тоти продукти.

– Цо ше дотика турских продуктох, шицки купци ше врацаю, купую их милим особом за дарунок, за преслави… Тоти цо увагу пошвецую здравю, одлучую ше за мед, продукти за имунитет, полен, прополис, матков млєч и ферментовани полен (по сербски перґа). Нашо фаворити то средства за имунитет, хтори за кратки час позитивно дїйствую на здравє. Нашенє покриви у меду злєпшує кревову слику, матков млєч и ферментовани полен злєпшую общи имунитет и дїйствую превентивно у зопераню хоротох, дзечнє их хасную спортисти, як и реконвалесценти после длугих и чежких хоротох. Любителє палєнкох любя єдинствени палєнки, бо попри медовачи маме и ореховачу, ликери з малини, чарнїци и вишнї, а шицки су специфични, бо су з додатком меду.

КВАЛИТЕТ НА ПЕРШИМ МЕСЦЕ

У Сладким базару квалитет продуктох на першим месце, и Ясмина и Мирослав патра же би купци хтори пробую їх продукти були задовольни и же би дзечнє приходзели до їх предавальнї.

– Найважнєйше же нам ше купци врацаю и же препоручую нашо продукти приятельом. Число наших купцох ше кажди дзень звекшує и за нас препорученє и задовольство купцох найлєпша реклама – толкує Мирослав.

Планчаково, Ясмина и Мирослав, затераз шицко робя сами, без дзелєня роботох и без помоци з боку. Дзеци им уж виросли, алє маю свойо обовязки. Син Марко школяр першей класи Електротехнїчней школи, ИТ напрям, а дзивка Андєлина школярка трецей класи Ґимназиї „Светозар Маркович”, общи напрям.

Кед отверали Сладки базар визия им була отвориц предавальню зоз специфичнима продуктами, бо и сами любя пробовац дацо нове и иншаке. Як гваря, рахую же су у тей роботи з лакотками ище на початку, а маю и нови идеї як увесц ище даяки новосци до Нового Саду. За два, три тижнї, пред наиходзаци швета Планчаковим до Сладкого базару зоз Турскей сцигнє нови континґент продуктох, медзи хторима, попри спомнутих продуктох, будзе и маслини, желєни и чарни у олєю и ґриловани, як и намазки зоз желєних и чарних маслинох.

